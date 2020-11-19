Более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это, по сути, капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает. Поэтому те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали, и те, кто регистрировались сами, — те получили максимальную поддержку от государства», — отметил Егоров.

По его словам, количество самозанятых растет на 5 тыс. человек в сутки. «У нас [количество] самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки», — добавил глава ФНС.