Государственную Транспортную Лизинговую Компанию с завтрашнего дня возглавит Евгений Дитрих, до недавнего времени руководивший Министерством транспорта РФ. Соответствующее решение принято единственным акционером компании (Российской Федерацией в лице Минтранса), следует из ее сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

«Прекратить полномочия генерального директора ПАО «ГТЛК» Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года… Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре стало известно о ряде перестановок в правительстве . В частности, Дитрих был освобожден от должности министра транспорта, а его место занял Виталий Савельев , который до этого более десяти лет был генеральным директором «Аэрофлота».

В среду, 18 ноября, правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК , а также рекомендовало представителям государства в совете директоров компании поддержать кандидатуру министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров.



В свою очередь Михаила Полубояринова, который, придя в ГТЛК из ВЭБа, руководил лизинговой компанией с марта этого года , Кабмин рекомендовал на пост главы «Аэрофлота» .

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» , ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по размеру портфеля и по объему нового бизнеса за три квартала текущего года.

