Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности, пишет РБК . Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Эксперты пришли к выводу, что макрорынки в России сейчас испытывают существенно меньшее давление. На фоне первой волны коронавируса такие показатели, как розничный товарооборот, объем предоставляемых населению услуг и в целом деловая активность, обвалились рекордными темпами. Однако как только административные ограничения (локдаун) были смягчены, первая фаза восстановления также была рекордно быстрой, отмечает АКРА. Всплеск безработицы на данный момент исторически невысок.

Прогнозируемый спад ВВП России в 2020 году будет мягче относительно других стран, что действительно отличает этот кризис от предыдущих, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. РФ вошла в пандемический кризис «с хорошей стартовой точки»: низкая инфляция, устойчивость банковского сектора, существенные резервы и плавающий валютный курс, объясняет аналитик. Также чувствительность экономики к локдауну оказалась слабее из-за низкой доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП.

АКРА в базовом сценарии своего макропрогноза ожидает восстановления экономики примерно теми же темпами, что и Минэкономразвития в официальном прогнозе. Экономисты ждут снижения экономики в 2020 году на 4,3%, а затем роста на 3,8%, 3,3% и 2,8% в последующие три года. Правительство в базовом сценарии ожидает, что падение ВВП в пандемийном 2020 году составит 3,9%, а в 2021-м экономика вырастет на 3,3%, в 2022 и 2023 годах — на 3,4% и 3% соответственно. Возвращение к предкризисному статус-кво, по мнению АКРА, может произойти к 2022—2023 годам. Сценарий исходит из того, что ограничительные меры продлятся и в 2021-м хотя бы один-два месяца.

В пессимистическом сценарии более жесткие ограничительные меры применяются в течение трех-четырех месяцев в 2021 году. В таком случае рост ВВП в следующем году составит лишь 0,5% (после более глубокого падения на 5,3% в 2020-м). В этом же сценарии против России вводятся новые финансовые или экономические санкции.

Во всех трех сценариях (включая оптимистический) в среднесрочном периоде заложено укрепление рубля по сравнению с уровнями середины ноября 2020 года (75,6—75,8 рубля за доллар) — на 4—15%. Это станет возможно благодаря постепенному восстановлению спроса на основные товары, экспортируемые российскими производителями, а также снижению внешней оценки риска вложений в активы развивающихся стран, указывает АКРА. По оценкам агентства, при полной занятости и использовании производственных мощностей средние темпы роста российской экономики были бы близки к 1,5—2%, что совпадает с консенсусными оценками потенциального роста ВВП России. Это означает, что в базовом сценарии АКРА темпы роста в 2020—2023 годах будут выше потенциальных. С 2024-го потенциальный рост российского ВВП, вероятно, немного превысит 2%, считает АКРА.