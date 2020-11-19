Джей энд Ти Банк, дочерний банк чешской группы J&T, входящий в число акционеров Росдорбанка, увеличил долю в нем до 6,52%, совершив на вторичном рынке сделку по покупке дополнительных 3,13% акций. Об этом в четверг сообщили в Росдорбанке.

Сделка состоялась днем ранее, 18 ноября, «в рамках запланированного развития партнерства и реализации принятой в начале года стратегии развития ПАО «РосДорБанк» до 2025 года», указано в релизе.

«Увеличение доли в акционерном капитале является еще одним шагом в сторону укрепления долгосрочного партнерства. Совместно с нашими европейскими партнерами мы планируем в ближайшей перспективе работать над целым рядом направлений, в том числе синдицированием сложных структурных кредитов, участием в масштабных национальных проектах и сопровождением важнейших государственных контрактов. Одним из первых совместных проектов с Джей энд Ти Банком станет развитие лизингового направления», — отметил председатель правления Росдорбанка Глеб Гурин.



С момента начала сотрудничества с группой компаний J&T в ноябре 2019 года Росдорбанк нарастил свои активы на 36%, увеличил кредитный портфель на 30%, а собственный капитал — на 40%, подчеркивается в релизе. Прибыль за десять месяцев 2020 года увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 165 млн рублей.