Спад российской экономики в IV квартале 2020 года может составить 5% или немного больше. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ходе заседания Комиссий РСПП финансовой индустрии.

«Наш прогноз на этот год предполагает снижение экономики в пределах 4—5%. По-видимому, будем ближе к верхней границе этого диапазона, то есть ближе к минус 4%. Такая оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. <…> В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть даже чуть поглубже», — сказал он.

Тремасов отметил, что бурное восстановление, которое было в III квартале, сейчас «берет паузу» в связи с влиянием второй волны пандемии. Тем не менее регулятор не закладывает в базовый прогноз введение жесткого локдауна.

«Это влияние идет как по внешним каналам, так и внутренним. В наш базовый прогноз мы не закладываем сценариев жесткого локдауна, как это было во втором квартале, но тем не менее рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности, в первую очередь это сейчас проявляется в секторе услуг», — сообщил глава департамента и добавил, что пауза в восстановлении экономики может продлиться до весны 2021 года.

При этом, по мнению ЦБ, вследствие вакцинации во втором полугодии 2021 года можно ожидать новую волну восстановительного роста.

«Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме», — добавил Тремасов.