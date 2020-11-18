Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки, пишет РБК , ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В январе — октябре 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней, за год их доля выросла на 11 п. п. Передача задолженности на поздних стадиях, наоборот, снизилась.

С начала года объем просроченной задолженности граждан перед банками вырос на 19,3% до 911,8 млрд рублей на 1 октября, следует из статистики ЦБ. Это 4,7% всего розничного портфеля банков.

По словам представителей банков, процесс по урегулированию просроченной задолженности в части взаимодействия с коллекторскими агентствами не изменился. Сегменты кредитов и сроки просрочки, по которым происходит привлечение контрагентов, остались прежними. Как считают в ВТБ, некоторые банки вынужденно омолодили портфель, передаваемый на аутсорсинг, так как не все смогли оперативно настроить удаленную работу во время пандемии, не потеряв при этом в эффективности. ВТБ стратегию не менял, отметили там.

Коллекторы ожидают уверенного роста предложения просроченных долгов в 2021 году — до 480—500 млрд рублей, что выше рекордного показателя 2016 года, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на прогноз НАПКА. По итогам 2020 года объем предложения на рынке составит 380 млрд рублей, ожидают там. На оставшиеся месяцы года придется более 150 млрд рублей — по итогам января — октября предложение составило 220 млрд рублей. Еще один рекордный показатель 2020 года — доля выкупленной задолженности — 94% по итогам октября. Традиционно выкупается порядка 60% предложенной задолженности.

По ожиданиям участников рынка, тенденция сохранится в IV квартале этого года и в следующем году. Прогноз на следующий год обусловлен тем, что доля просроченной задолженности будет расти, а возраст задолженности, выставленной на торги, будет снижаться, отмечают эксперты. Как правило, основной объем долгов в портфеле приходится на просрочку сроком 360+. Те долги, которые вышли в дефолт в пандемию, во второй половине 2021 года могут быть выставлены на продажу, отмечают в НАПКА. В IV квартале уровень предложения будет пиковым за весь год, доля закрытых сделок сохранится на уровне более 85%: сыграет фактор отложенного спроса со стороны покупателей, считают эксперты. По мнению экспертов, также 15—20% заемщиков, которым банки в пандемию реструктурировали кредиты, могут не вернуться в график платежей.