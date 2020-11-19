Он состоялся сегодня в Армавире для студентов индустриально-строительного техникума.

На дискуссионной площадке обсудили основные вопросы, возникающие у начинающих предпринимателей, способы минимизации рисков для малого и среднего бизнеса, финансовые инструменты для организации и ведения предпринимательской деятельности. На многочисленные вопросы слушателей ответила операционный директор дополнительного офиса «Георгиевский» Банка «Кубань Кредит» Зейнап Ключко.

Мастер-класс вошел в серию образовательных мероприятий для молодежи, организованных администрацией города в рамках Всемирной недели предпринимательства.