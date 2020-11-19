АСВ продает недвижимость Пугачева в Великобритании на основании решения Высокого суда Лондона.
Особняк Old Battersea House, принадлежавший бывшему владельцу Межпромбанка Сергею Пугачеву, продан на торгах, пишет РБК. Об этом свидетельствует информация на сайте агентства недвижимости Savills. Там указано, что он был продан в августе 2020 года, а ориентировочная стоимость составляет 9,9 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд рублей). На портале недвижимости Rightmove указано еще больше — 12 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд рублей).
АСВ продало за 8 млн фунтов стерлингов (около 809 млн рублей. — Прим. ред.) особняк Old Battersea House, ранее принадлежавший экс-бенефициару Межпромбанка Сергею Пугачеву, сообщили в пресс-службе агентства.
АСВ продает недвижимость Пугачева в Великобритании на основании решения Высокого суда Лондона, который признал требования к банкиру и разрешил реализовывать его активы. После оплаты необходимых расходов денежные средства пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме, сообщили в АСВ. Требования кредиторов составляют 82 млрд рублей и пока удовлетворены на 2,3%, или 1,9 млрд рублей.
Бывший сенатор Пугачев уехал из России после отзыва лицензии и банкротства Межпромбанка в 2010 году. Причиной банкротства, как решил Арбитражный суд Москвы, стало то, что банк выдал 114 «техническим компаниям» необеспеченные кредиты на 125 млрд рублей. В 2015 году АСВ добилось взыскания с Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой солидарно 75,6 млрд рублей.
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