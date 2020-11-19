Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Иваново», 17 ноября 2020 года направило в Арбитражный суд Ивановской области заявление о привлечении лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения причиненных банку убытков в размере 343 млн рублей. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску выступают 12 человек. «Заявление подано в отношении Морковкина А. Л., Тихомировой Л. А., Куранова М. С., Котовой Г. Ю., Большакова Б. Т., Кузьмина Н. А., Прудновой В. А., Большаковой М. М., Хилковой И. А., Крупина Е. В., Карапетяна Н. В., Карякина А. М.», — говорится в релизе.

Напомним, что, в частности, Артемий Морковкин занимал пост предправления банка; Валентина Пруднова, Никита Кузьмин, главный бухгалтер Лидия Тихомирова и Галина Котова входили в правление. Борис Большаков, Марина Большакова, Александр Карякин, Ирина Хилкова, Евгений Крупин были членами наблюдательного совета банка (Борис Большаков возглавлял набсовет).

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что лица, контролировавшие банк, совершали сделки с заемщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства. Речь идет о предоставлении кредитов, заключении соглашений о переводе долга и соглашений об отступном по заведомо завышенной стоимости. В результате банку были причинены убытки, заключает конкурсный управляющий.



Лицензия у банка «Иваново» была отозвана 5 апреля 2019 года.