



📰 Сегменту корпоративного лизинга в III квартале так и не удалось восстановиться, что привело к падению всего рынка по итогам девяти месяцев на 5%, пишет «Коммерсант» . Основную поддержку рынку оказал розничный сегмент, новый бизнес по которому вырос на 13%, до 708 млрд рублей. Значительный рост розничного сегмента обеспечен реализацией отложенного спроса. Участники рынка ожидают сохранения тенденции, корпоративный лизинг продолжит стагнировать, а розничный — расти.

📰 Пандемия ускорила развитие финансовых технологий, пишет «Российская газета» . Финансовые услуги почти полностью перешли в онлайн, и лидируют в этом направлении банки. Необходимость минимизировать личные контакты в этом году ускорила развитие бесконтактных платежных технологий. Оплата товаров и услуг с помощью смартфона и QR-кода входит в привычку, среди новинок — возможность снять наличные в банкомате без карты или получить от банка рассрочку на покупку товара через соцсеть.

📰 Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, пишут «Ведомости» . Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Промышленное производство в октябре сократилось по сравнению с октябрем 2019 года на 5,9%, но по сравнению с сентябрем выросло на 3,8% (с исключением сезонности динамика была нулевой). Это даже отдаленно несравнимо с темпами падения во время первой волны, когда в апреле промпроизводство сократилось на 9% по сравнению с мартом.

📰 Массовый переход на удаленную работу и развитие новых интернет-сервисов по доставке товаров и других видов обслуживания потребителей, клиентов и сотрудников компаний привело к существенным изменениям на рынке труда высокотехнологичных специалистов — он меняется и количественно, и качественно, пишет «Коммерсант» . Пока одни компании увеличивают штат разработчиков и специалистов по кибербезопасности, другие испытывают растущую потребность в новых профессиях.