В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно купить полисы инвестиционного страхования жизни . «Программа ИСЖ «Доходный курс онлайн» от СК «Сбербанк страхование жизни» позволяет выбрать одну из трех наиболее популярных стратегий и получить дополнительный инвестиционный доход по окончании действия договора», — отмечается в сообщении «Сбера».

Заключить договор страхования можно в разделе «Инвестиции и пенсии» на главной странице приложения. Минимальный единовременный взнос составляет 50 тыс. рублей, срок страхования — три года или пять лет. Клиентам доступны следующие стратегии инвестирования: «Консервативный фонд мировых облигаций», «Новые технологии 3.0» и «Глобальный потребительский сектор».

«Мы вывели в «СберБанк Онлайн» еще одно готовое инвестиционное решение — теперь клиенты могут в один клик оформить полис инвестиционного страхования жизни. Заключить договор ИСЖ в мобильном банке не только проще и удобнее, но и выгоднее, чем в отделениях. Например, при дистанционном заключении пятилетнего договора объем инвестируемых средств увеличивается примерно на 9%, что потенциально может принести клиенту большую доходность по продукту», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка Игорь Мамонтов.



В дальнейшем «Сбербанк страхование жизни» будет поэтапно модифицировать параметры ИСЖ в «СберБанке Онлайн»: в программе «Доходный курс онлайн» появятся новые стратегии инвестирования, она будет дополнена новыми вариантами выплаты дополнительного инвестиционного дохода. До конца года в мобильном приложении станет доступна расширенная карточка по продукту, которая будет отображать коэффициент участия, перечень застрахованных и выгодоприобретателей, сроки страхования. Также в «СберБанке Онлайн» появится возможность получения справки в ИФНС для налогового вычета.

«Инвестиционное страхование жизни подойдет тем клиентам, которые готовы инвестировать на срок от трех лет, считают важной стопроцентную защиту первоначальных вложений и при этом понимают, что этот фактор ограничивает потенциальную доходность по продукту. В ИСЖ клиент единовременно вкладывает всю сумму средств и выбирает стратегию инвестирования. Среди дополнительных льгот и преимуществ ИСЖ — его специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность инвестированных денег при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договора ИСЖ на срок от пяти лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15,6 тыс. рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса», — указывают в СберБанке.

