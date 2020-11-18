В Госдуму внесен проект поправок к федеральному закону «О связи» в части уточнения способов заключения, прекращения договоров об оказании услуг связи и внесения в них изменений, а также в части мониторинга сведений об абонентах подвижной радиотелефонной связи. Документ, представленный заместителем председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максимом Кудрявцевым, опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке , законопроект направлен на упрощение дистанционных процедур заключения договоров, внесения изменений в договоры и прекращения договоров об оказании услуг связи, что необходимо в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этого предлагается уточнить, что при дистанционном заключении договоров с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». К таким технологиям относятся единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единая биометрическая система. Кроме того, при использовании такого способа можно будет менять и параметры встроенной сим-карты (при условии ее наличия в телефоне), что позволит пользователям, например, сменить оператора связи не выходя из дома.

В целях противодействия кражам мобильных телефонов законопроект вводит понятие идентификатора пользовательского оборудования. Большинство мобильных телефонов имеют уникальный идентификатор устройства (IMEI), который присваивается при его производстве и используется для идентификации телефонов в сетях GSM. Законопроектом предусматривается право гражданина внести в учетную запись ЕСИА сведения об IMEI. В случае утраты мобильного телефона, IMEI которого внесен в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области связи с требованием не оказывать услуги связи новому «владельцу» устройства. Таким образом, злоумышленник или иное лицо не сможет пользоваться украденным или случайно найденным мобильным телефоном, поясняет автор поправок.

Законопроект также направлен на борьбу с распространением «серых» сим-карт. Такие сим-карты, которые чаще всего оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей. В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора с физическим лицом, пользователи таких сим-карт могут в том числе безнаказанно совершать звонки о ложном минировании, отмечается в материалах к законопроекту. В этой связи документом предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи. Предлагается оказывать услуги только при условии наличия подтвержденной учетной записи пользователя услуг связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ЕСИА, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона. Предлагается создать информационную систему для мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услуг связи абонента — юридического лица либо ИП.

