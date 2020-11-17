Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы шести бывших руководителей Внешпромбанк на арест их недвижимого имущества, говорится в материалах суда. Столичный арбитраж 30 января по ходатайству АСВ принял обеспечительные меры в виде ареста недвижимого имущества и установлении запрета на совершение регистрационных действий по его отчуждению, обременению в отношении восьми экс-руководства банка. Девятый арбитражный апелляционный суд в августе оставил это определение без изменения.

Бывший первый вице-президент банка Али Аджина, а также Алла Горелова, Руслан Урусов, Владислав Ситников, Алексей Чирков и Сергей Рязанцев подали кассационные жалобы на эти судебные акты. Определение о принятии обеспечительных мер было принято в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента банка Ларисы Маркус и еще 17 его бывших руководителей и взыскании с них более 218 млрд рублей.

Ранее арбитраж Москвы продлил конкурсное производство в отношении Внешпромбанка. Представитель конкурсного управляющего банка пояснил, что продолжается работа по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц, не завершена реализация имущества банка и расчеты с кредиторами.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года до 14 марта 2016 года контролирующими банк лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. По мнению АСВ, экс-руководством банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило банку ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.