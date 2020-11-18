Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в признании решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), который обязал совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова выплатить 58 млн долларов CEO банка «Траст», бывшему совладельцу «Деловых линий» Михаилу Хабарову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — сказано в карточке дела.

Согласно Арбитражному процессуальному кодексу, экономические решения иностранных судов в России признаются и приводятся в исполнение российскими судами. LCIA вынес свое решение в апреле; в начале мая Caledor Consulting Limited (принадлежит на 75% Хабарову, на 25% — компании А1, которую он возглавлял до 2014 года) обратилась в суд Петербурга за признанием решения лондонского суда. Параллельно проходит разбирательство на Кипре, где суд запретил Богатикову распоряжаться активами.

В «Деловые линии» Хабаров пришел в 2015 году на позицию председателя совета директоров. Тогда же бывший глава А1 (входит в «Альфа-Групп») и Caledor заключили с Богатиковым и его кипрскими структурами — DL Management Ltd и Doglemor Trade Ltd — соглашение об опционе, предполагавшем выкуп 30% «Деловых линий» за 60 млн долларов. Другая компания Хабарова Solarstones заключила договор на предоставление консультаций по управлению «Деловыми линиями».

В 2017 году в «Деловых линиях» начался корпоративный конфликт, детали которого стороны не раскрывали. Forbes, ссылаясь на показания Хабарова и Богатикова в LCIA, связывает конфликт с налоговыми проблемами компании. В 2016 году управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов в «Деловых линиях», а 4 апреля 2017 года после возвращения в Россию Богатиков был задержан. По словам Богатикова, группа исторически уклонялась от уплаты налогов, а одной из задач Хабарова было «обеление» «Деловых линий». Из-за возбужденного уголовного дела Богатиков посчитал, что Хабаров «не выполнил своих обещаний остановить расследование нарушений налогового законодательства или добиться прекращения уголовного дела». По данным Forbes, Хабаров в суде отрицал, что у него были связи, благодаря которым он смог бы это сделать.

Согласно информации Forbes, Богатиков через юриста Александра Кобзева обратился за помощью к депутату Госдумы Зуару Аскендерову, уголовное дело было прекращено. В 2017 году Хабарову был блокирован доступ к управлению «Деловыми линиями», а в 2018 году у «Деловых линий» появились новые акционеры: контроль перешел к компании «0578 Холдинг», в которой доля Богатикова составляет 43%, Магомедрасула Гаджиева — 25%, Григория Гурария — 12,5%, экс-гендиректора компании «Нафта Москва» Татьяны Башмаковой — 12,5% и Александра Кобзева — 7%. Появление новых акционеров сделало невозможным исполнение опциона на 30%, говорил представитель Caledor. Итогом конфликта стало разбирательство в LCIA.

«Стороны осознанно доверили спор самому авторитетному коммерческому арбитражу в Европе — Лондонскому международному третейскому суду, решения которого являются окончательными и обязательными для всех сторон. Нью-Йоркская конвенция, стороной которой является Россия и еще более 100 стран, прямо запрещает пересматривать решения арбитражей и обязывает их признавать и исполнять», — заявил РБК член правления A1 Кирилл Бабаев. Отказ признавать решение LCIA он называет незаконным и нарушающим международное право. Шансов «удержаться в последующих инстанциях это судебное решение имеет ровно ноль», добавил Бабаев.

В октябре 2020 года Хабаров был задержан по подозрению в мошенничестве, дело против него было возбуждено Следственным комитетом по заявлению Богатикова. Согласно его показаниям, о которых также писал Forbes, Хабаров в августе 2014 года говорил, что налоговые проверки в «Деловых линиях» проводятся по его инициативе, и предложил их прекратить за 30% от прибыли. По версии следствия, Богатиков в 2014—2017 годах перечислил Хабарову 842 млн рублей, хотя возможности остановить проверки у Хабарова не было. Суд отправил топ-менеджера «Траста» в СИЗО.



Банк непрофильных активов «Траст» принадлежит Центральному банку. Арест Хабарова комментировала в том числе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, назвавшая его «неожиданным». Набиуллина, по данным Forbes, вступилась за Хабарова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей перед президентом Владимиром Путиным. 10 ноября топ-менеджера по ходатайству следствия перевели под домашний арест .