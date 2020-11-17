При распределении дополнительного лимита льготной ипотеки среди крупнейших банков спрос превысил предложение более чем вдвое, пишет «Коммерсант» . В результате удовлетворили менее половины заявок. Банки запросили почти 2 трлн рублей, что вдвое превысило предусмотренный объем финансирования, сообщил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Низкий объем удовлетворенных заявок связан с тем, что ряд банков ( СберБанк , Газпромбанк, Росбанк, Транскапиталбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк «Ак Барс», «Санкт-Петербург») подавали заявки в 2,5—3,5 раза выше текущих лимитов. Новая заявка была сформирована исходя из планов сохранения доли в объеме продаж будущего года, а также с учетом предыдущего опыта получения лимитов, когда запрошенная сумма дисконтировалась, отметил глава «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

Ряд участников программы (Азиатско-Тихоокеанский банк, «Возрождение», ВБРР, Запсибкомбанк и другие) не подали заявки на расширение лимитов.

По словам главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, когда у одного застройщика можно увидеть кредитные предложения многих банков, выбор усложняется, поэтому успех зависит от того, насколько игроки рынка смогут сделать индивидуальные предложения и организовывать взаимодействие для клиентов. Срок действия госпрограммы в любом случае ограничен, и в следующем году рынок столкнется с повышением средней ставки по новым кредитам, отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Банк стремится минимизировать ценовую разницу по кредитам на новостройки и на вторичное жилье.

По мнению Гордейко, программа по льготной ипотеке не будет выполнена на 100%. Объем льготной программы очень большой, как и спрос, но масштабы строительства растут не так быстро, поясняет он, как финансирование на субсидирование ипотечных кредитов.