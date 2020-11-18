Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвиняется в хищениях.

Как заявила спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде «запрета определенных действий».

«Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня», — сказала спикер.

Как заявил на заседании в СФ генеральный прокурор России Игорь Краснов, Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего в то время губернатором субъекта РФ.

«Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — сказал он.

Мень в настоящее время является аудитором Счетной палаты.