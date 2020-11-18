Виртуальный оператор связи «СберМобайл» запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии «СберБанк Онлайн». В отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM — это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов.



«Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту «Сбера» оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически — нажатием всего одной кнопки в приложении «СберБанк Онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов», — отмечает первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис.



Преимущества eSIM:

не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты «СберМобайл», так и клиенты других операторов;

может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой: пользователь сам выбирает, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в Интернет;

оформляется и управляется в приложении «СберБанк Онлайн». Виртуальная сим-карта от «СберМобайла» обеспечивает максимальную доступность услуг связи. Не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в «СберБанк Онлайн». В мобильной версии «СберБанк Онлайн» всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь;

удобна в использовании: ее нельзя потерять или испортить, у нее нет срока годности;

можно оформить любое количество виртуальных карт.

Технология eSIM уже доступна первым 10 тыс. пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств — на сайте «СберМобайл». Отмечается, что использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.