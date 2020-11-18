«Сбер», правительство Москвы и правительство Московской области создают совместное предприятие «СберТройка». Об этом было объявлено в рамках «Транспортной недели — 2020», которая проходит с 16 по 20 ноября.

«Новое предприятие поможет модернизировать транспортную отрасль и сделать процесс оплаты проезда и пополнения карт удобным, простым и цифровым», — отмечается в релизе СберБанка .

«Первым масштабным проектом этого сотрудничества станет межрегиональная система оплаты проезда — единая билетная проездная система — в Москве и Московской области. Запустить проект мы планируем уже в начале следующего года», — рассказал заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев.

«Важной частью реализуемых решений является организация предоставления ряда мер поддержки населению по технологии Social ID, в том числе в виде специальных условий оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты », — добавляют в «Сбере».

Кроме того, в рамках «Транспортной недели — 2020» «Сбер», Visa, АО «Расчетные решения», входящее в экосистему СберБанка, и «Московский транспорт» представили инновационные решения в области оплаты проезда в общественном транспорте и учета пассажиропотока. «На стенде впервые была продемонстрирована технология приема транспортной карты «Тройка» на оборудовании, представленном в общественном транспорте Московской области. Данный сервис станет доступен пассажирам Московского региона в начале 2021 года», — говорится в релизе.



«Также впервые была продемонстрирована МТТ-технология, которая позволяет предоставлять пассажиру широкий спектр гибких тарифов, включая фиксированные тарифы, мультимодальные тарифы и тарифы на основе расстояния и времени, а также расчет наиболее выгодного тарифа за определенный временной период. Для этого нет необходимости заранее приобретать абонемент или пополнять кошелек», — указывают в «Сбере».

