Россия в сентябре увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до 5,96 млрд долларов с 5,85 млрд, следует из данных Минфина США.

Краткосрочные облигации составили в российском портфеле 2,55 млрд долларов, а долгосрочные — 3,41 млрд.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга. Вложения, составлявшие 96 млрд долларов, стали значительно сокращаться в 2018 году.