Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена до завершения этого года подготовить правило, позволяющее прекращать обращение (делистинг) на американских биржах акций компаний Китая за несоблюдение порядка бухгалтерской отчетности Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, финансовый регулятор прорабатывает новое правило на основании рекомендации рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США Дональде Трампе. В состав группы входят министр финансов Стивен Мнучин и председатель комиссии Джей Клейтон. Последний планирует уйти в отставку в этом году, не дожидаясь инаугурации нового президента страны 20 января 2021 года. Новое правило может вступить в силу уже в 2022 году.

Bloomberg считает активизацию Комиссии по ценным бумагам и биржам в этом направлении весьма необычной в свете состоявшихся в США всеобщих выборов и прогнозов победы демократа Джозефа Байдена. Обычно регуляторы и правительственные ведомства воздерживаются от кардинальных шагов в период передачи дел от одной администрации следующей.

Мнучин в августе заявил журналистам, что китайские компании, не соблюдающие американские правила бухгалтерской отчетности, покинут биржи США к концу 2021 года. Как сообщил ранее Комитет по контролю над ценными бумагами КНР, власти Китая надеются путем диалога урегулировать с Соединенными Штатами вопрос запланированного ужесточения контроля за финансовой отчетностью китайских компаний, представленных на американской фондовой бирже. Последние контакты с китайской стороной по этой теме прошли 4 августа.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal , администрация Трампа рассчитывает обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Согласно этому плану, находящемуся на стадии разработки, коммерческие организации, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила к 2022 году. Предприятия, планирующие выйти на IPO (процедура первичного размещения акций), обязаны допустить аудиторов США к проверке их отчетности.