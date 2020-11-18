Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении для индивидуальных предпринимателей (ИП) возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН). Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПНС, и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 кв. м до 150 кв. м. ИП, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. Для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.