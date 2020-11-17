Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Роскосмосбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

«Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО «Промсвязьбанк» у Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 100% акций банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 1 мая 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

После приобретения акций и до завершения реорганизации банка в качестве инвестора будет выступать Промсвязьбанк.