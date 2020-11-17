Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду одобрил поправки, подготовленные группой депутатов фракции «Единой России» и сенаторов, ко второму чтению законопроекта об особенностях удаленной занятости.

Среди наиболее важных поправок — нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также о праве органов власти принудительно переводить сотрудников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. Перевод на «удаленку» не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы. Ограничивается и максимальный срок временного перевода на дистанционную работу: он не сможет превышать шести месяцев.

Поправки корректируют перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников: он дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Андрей Исаев, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. Также работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.