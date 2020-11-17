В среднесрочной перспективе правительству может понадобиться ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса, пишет «Коммерсант» . Без этих мер после 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050 году снизится до 27% против 34% в 2018 году. К такому выводу пришли замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок в работе «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Так, благодаря переходу к более позднему выходу на пенсию коэффициент замещения (уровень пенсий по отношению к зарплатам) останется на уровне 2018 года (34%) практически до 2030 года. Потом он начнет снижаться и к 2050 году может составить только 27%. Чем выше будет рост экономики, тем быстрее будет сокращаться коэффициент замещения даже при росте и пенсий и зарплат в абсолютном выражении, поскольку до 2024 года правительство обязалось индексировать пенсии на 5–6%.

К этой ситуации пенсионную систему приведет старение населения, низкий уровень зарплат, а в перспективе — расширение числа нестандартных форм занятости. Также повлияют недостаточные требования к стажу для получения права на страховую пенсию, предоставление льгот по тарифам страховых взносов и исчерпание фактора «валоризации», повышающего размер пенсионных выплат.

Предотвратить снижение коэффициента после 2030 года может повышение требований к страховому стажу до 30 лет по году в год. Это позволит коэффициенту замещения начать расти после 2035 года — и к 2050 году он может вернуться на нынешний уровень. Легализация неформально занятых сможет замедлить этот процесс: к 2050 году он может составить 30% вместо 27%. Постепенное повышение начиная с 2025 года ставки взносов с 22% по 0,5 п. п. в год до 25% к 2030 году с последующим с 2044 года снижением до 24% также улучшит показатели пенсионных индикаторов. Применение всех этих мер в совокупности, по мнению авторов работы, позволит увеличить коэффициент замещения до 40%, снизить число получателей пенсий менее прожиточного минимума вдвое и зафиксировать приемлемый уровень совокупного бюджетного трансферта в пенсионную систему на уровне 2–2,3% ВВП.