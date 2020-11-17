Банки выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов в октябре 2020 года, по сравнению с сентябрем число осталось практически неизменным (-2%), говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом выражении банки сократили кредитование на 7%. Всего за десять месяцев 2020 года банки выдали почти 12 млн кредитов – на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов, лидирующих по количеству новых потребительских кредитов, наибольшее сокращение выдач произошло в Москве (-7%), Алтайском крае (-6%) и Саратовской области (-6%). Рост кредитования отмечен в Ленинградской области (+3%) и Хабаровском крае (+2%).

По сравнению с октябрем 2020 года падение зафиксировано во всех областях, самое сильное было в Самарской области (-16%), Ростовской и Оренбургской областях (в обеих на 15%). Исключение составил Санкт-Петербург, где банки выдали на 2% больше кредитов, чем годом ранее.