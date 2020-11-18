Банк России установил официальные курсы валют на 19 ноября.

Курс доллара снизился на 32,62 копейки, составив 75,9268 рубля (76,253 рубля на 18 ноября). Курс евро снижен на 15,89 копейки до 90,2314 рубля (90,3903 рубля на 18 ноября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,59 рубля (минус 64 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,79 рубля (минус 66 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,52—76,36 рубля за доллар и 89,75—90,68 рубля за евро.