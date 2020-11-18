Средний размер ипотечного кредита вырос практически во всех возрастных категориях заемщиков, но самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в III квартале 2020 года был отмечен среди заемщиков, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. За год данный показатель вырос на 16,8% и составил 2,12 млн рублей.

Также средний размер ипотечного кредита увеличился в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (плюс 13,4%) и 30—39 лет (плюс 10,1%). Показатель вырос и в возрастных группах: от 50 до 59 лет (плюс 8,6%), от 40 до 49 лет (плюс 7,7%) и моложе 25 лет (плюс 3,2%). В возрастной группе заемщиков старше 65 лет было отмечено небольшое сокращение среднего размера ипотечного кредита (минус 1,5%). Самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,82 млн рублей, а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (1,05 млн рублей).

В целом по стране средний размер ипотечного кредита вырос на 9,8% (или на 237,1 тыс. рублей) по сравнению с 2019 годом и составил 2,66 млн рублей.

Наибольший средний размер ипотечного кредита был зафиксирован в Москве (5,76 млн рублей), Московской области (4,24 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,47 млн рублей), Приморском крае (3,09 млн рублей) и Ленинградской области (3,03 млн рублей). Наибольшую динамику роста среднего размера кредита продемонстрировали Челябинская область (плюс 15,1%), Москва (плюс 14,6%) и Саратовская область (плюс 13,7%). Единственным регионом, где средний размер ипотеки незначительно снизился, стал Хабаровский край (минус 0,1%).