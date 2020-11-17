Развитие связи 5G до 2024 года обойдется в 208,13 млрд рублей, из которых 28,856 млрд привлекут из бюджета, пишет РБК . Это следует из дорожной карты «Мобильные сети связи пятого поколения», которую разрабатывали «Ростех» и «Ростелеком» и согласовало правительство, рассказали два источника. «Ростеху» в качестве целевой субсидии на производство российского оборудования 5G и обеспечение его серийного выпуска будет выделено 21,46 млрд рублей.

К 2024 году сети 5G должны быть развернуты не менее чем в десяти городах-миллионниках, объем капитальных вложений в строительство 5G должен составить 152 млрд рублей (к 2030 году — 241,3 млрд рублей), число абонентов — 5 млн человек (к 2030-му — 50 млн). На базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики. Доля российских компаний на мировом рынке решений на базе 5G должна составить 1,8%, а объем продаж на внутреннем рынке — 19,5%.

Как передал через пресс-службу гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, чтобы обеспечить новую реальность высокоскоростной сетью, а также не допустить попадания информации вовне, важно создать собственные современные и надежные технологии передачи данных. «Ростех» будет привлекать к созданию наилучшего решения не только профильные холдинги корпорации, но и других игроков рынка, способных предложить доступные и инновационные решения, добавил Чемезов.

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко отметил, что им удалось увязать в одном документе предложения разных участников рынка, которые зачастую противоречили друг другу. Он также подчеркнул, что несмотря на то, что на согласование документа ушел год, сроки выполнения мероприятий в нем не изменились.