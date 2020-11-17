Минтруд предложил ПФР проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно, пишет «Коммерсант» . Единовременную выплату пенсионных накоплений предлагается осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из письма, направленного министерством в ПФР.

Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса, сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.

Представители НПФ выступают против изменения методики, которое резко увеличит объем единовременных выплат, что негативно отразится и на показателях фондов, и на их клиентах. По их мнению, фонды будут вынуждены еще больше сократить долю долгосрочных активов в пользу коротких и высоколиквидных инвестиций, что приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений и в конечном счете — к сокращению потенциального размера назначаемых выплат будущим пенсионерам. Также предлагаемые изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров, считают в НПФ.

Но эксперты пояснили, что объем средств пенсионных накоплений существенно не влияет на жизненный уровень пенсионеров. Этично с точки зрения интересов граждан, а не НПФ и их акционеров было бы установить такую отсечку, при которой ежемесячная выплата была бы значительной, а не несколько сотен рублей, считают эксперты.