Представители НПФ выступают против изменения методики, которое резко увеличит объем единовременных выплат.
Минтруд предложил ПФР проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно, пишет «Коммерсант». Единовременную выплату пенсионных накоплений предлагается осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из письма, направленного министерством в ПФР.
Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса, сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Представители НПФ выступают против изменения методики, которое резко увеличит объем единовременных выплат, что негативно отразится и на показателях фондов, и на их клиентах. По их мнению, фонды будут вынуждены еще больше сократить долю долгосрочных активов в пользу коротких и высоколиквидных инвестиций, что приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений и в конечном счете — к сокращению потенциального размера назначаемых выплат будущим пенсионерам. Также предлагаемые изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров, считают в НПФ.
Но эксперты пояснили, что объем средств пенсионных накоплений существенно не влияет на жизненный уровень пенсионеров. Этично с точки зрения интересов граждан, а не НПФ и их акционеров было бы установить такую отсечку, при которой ежемесячная выплата была бы значительной, а не несколько сотен рублей, считают эксперты.
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