Минфин России на аукционе в среду, 18 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 6,219 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 16,347 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,8% от номинала, средневзвешенная цена — 99,9419% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,01% годовых.