Минфин России на аукционе в среду, 18 ноября, по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года разместил бумаги на 19,782 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Объем предложения составлял 20,146 млрд рублей, спрос достиг 50,578 млрд. Выручка от размещения составила 19,569 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,1725% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,73% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,2540% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,72% годовых.



В общей сложности Минфин провел в среду три аукциона по размещению ОФЗ. Объем размещения на двух других составил 6,2 млрд и 30 млрд рублей .