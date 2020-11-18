Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает принять закон о туристическом сборе, который будет действовать на всей территории России.

В ходе пленарного заседания палаты в среду глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала сенаторам о развитии внутреннего туризма.

Ранее в РФ был принят закон о курортном сборе, который позволяет взимать с туристов ежесуточную плату за посещение курортных городов Ставрополья и Алтая.

«Нужен закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам РФ его применять», — сказала Матвиенко. Она отметила, что обсуждала эту тему в правительстве.

По ее словам, 50 рублей в сутки на одного человека — это немного, однако эти средства позволят сохранить памятники истории и архитектуры, направить средства на создание туристической инфраструктуры. «Нужно дать право субъектам РФ применять туристический сбор, которым можно пользоваться разумно», — сказала парламентарий.