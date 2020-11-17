Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Законопроект был инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»).

Как пояснила ранее Яровая, анализ правоприменительной практики свидетельствует, что в настоящее время «гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, на практике это имущество продается по низкой цене».

Законопроект направлен на то, чтобы сформировать правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк, банк дает разрешение гражданину в течение полугода самостоятельно реализовать имущество, указала Яровая.

При этом «устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином», что «дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя». Если в течение полугода он успешно решит эту задачу, то получит право заключить трехсторонний договор, который обеспечит полную компенсацию выплат банку. При этом для гражданина создается возможность получения средств сверх суммы долга, которые позволят ему компенсировать свои ранее понесенные затраты.