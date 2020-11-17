С ноября месяца все, кто расплачивается за проезд на турникетах метро и на МЦК с помощью смартфона с установленным приложением Mir Pay, могут получить кэшбэк 20 рублей за каждую поездку. Выгода достигается за счет возврата части стоимости поездки на счет карты, привязанной в Mir Pay.

Чтобы оплатить проезд с выгодой, необходимо установить на мобильный телефон приложение Mir Pay и привязать в нем карту «Мир». В метро и на МЦК поднесите смартфон с активированным экраном к турникету и получайте кэшбэк! Приложение можно установить на смартфон с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше.

Держатели бесконтактных карт «Мир» могут оплачивать проезд на турникетах метро и МЦК с кэшбэком в размере 10 рублей, просто прикладывая саму карту к турникету на несколько секунд.