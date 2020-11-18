Каждый пятый россиянин (20%) оказывает частные услуги, для 15% из них — это способ подработать, основная занятость — для 5% граждан. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

Работая на себя, почти половина жителей России (48%) опасаются, что не найдут клиентов, 22% не чувствуют, что смогут защитить свои интересы в случае споров, 17% респондентов отметили, что боятся остаться без оплаты труда. Более 60% предпочитают оплате онлайн наличные.

В процессе опроса 41% россиян отметили, что работа на себя привлекает их, так как можно выбирать график и нагрузку. Почти так же важно для жителей России иметь дополнительный доход — это указали 37% респондентов. Возможность работать из любого места и не тратить время на дорогу до работы привлекает 31% респондентов, 18% — возможность зарабатывать столько же или больше, чем при работе по найму, 7% — возможность платить небольшие налоги, будучи самозанятым.

Две трети россиян предпочли бы подрабатывать в сфере ремонта (18%), красоты (11%), образования (11%), маркетинга и связей с общественностью (8%). Самые популярные области для подработки среди оставшейся трети россиян — бухгалтерское дело, юридическое консультирование, а также строительство и охрана.