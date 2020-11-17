Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет лицом нового виртуального мобильного оператора (MVNO), пишет «Коммерсант» . ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib, следует из базы Роспатента. Источник издания сообщил, что проект запустят на сетях Tele2. Судя по сайту Eagle Mobile, речь идет о двух пакетных тарифах, пишет издание. В первом — 20 Гб Интернета, по 500 минут и СМС за 400 рублей в месяц, во втором — 5 Гб и по 300 минут и СМС за 225 рублей.

«Хабиб Телеком», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Марку Горскому, который вместе с Хабибом Нурмагомедовым также владеет по 25% в ООО «Первый мобильный». Оставшиеся 50% в этой компании принадлежат ООО «ТВЕ-Телеком», на нее же зарегистрирован сайт Eagle Mobile. В «ТВЕ-Телекоме» сообщили, что проект Eagle Mobile пока находится в работе.

В Tele2 отмечают, что запуск MVNO медийными личностями может быть прибыльным бизнесом. Имя легко привлекает потенциальных пользователей мобильной связи из рядов поклонников этой личности, заявил представитель компании.

MVNO — возможность для бренда монетизировать свою аудиторию, отметил аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин. По его словам, вряд ли виртуальный оператор с брендом Хабиба Нурмагомедова даст особые условия или что-то необычное, перспективы могут выглядеть как весьма скромные. Муртазин также считает «бессмысленным» запускать MVNO без привязки к экосистеме.

По мнению руководителя группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антона Шульги, насыщенность рынка и низкий уровень цен на базовые услуги связи не позволяют нынешним виртуальным операторам набирать миллионы абонентов, поэтому в случае с Eagle Mobile речь может идти, скорее всего, о тысячах или десятках тысяч человек, рассуждает он. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, у Eagle Mobile есть шанс получить абонентскую базу около 300 тыс. человек.