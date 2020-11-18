В Госдуме утвержден в третьем чтении закон, повышающий доступность «дальневосточного гектара». Как поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента, участок можно будет получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли.

«Граждане смогут взять кредит, а банки — получить залог, не дожидаясь, пока истечет пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования. При этом особо оговаривается, что кредит должен быть заключен с российской организацией», — отмечается в релизе.

Согласно действующей норме, «дальневосточный гектар» предоставляется гражданину в безвозмездное пользование на пять лет. Заявление об оформлении участка в собственность можно подать не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока действия договора безвозмездного пользования. Оформить землю в собственность досрочно можно в том случае, если на ней расположен жилой дом, принадлежащий пользователю участка.



Теперь этот порядок изменится.