Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию. — Прим. ТАСС) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит соответствующие поправки в закон «О международных компаниях и международных фондах», уточняет ТАСС.

Согласно законодательству, «иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР, и одним из условий его получения является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл)».

«Анализ правоприменительной практики выявил, что указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района. Законопроектом предлагается предоставить возможность использования процедуры редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ», — говорится в пояснительной записке.



Закон о специальных административных районах принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания нового механизма — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).