Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности БМ-Банку на уровне «ruA-». По рейтингу установлен «стабильный прогноз», говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по фондированию и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны материнской структуры, Банка ВТБ (ПАО) (кредитный рейтинг «ruAAA» со «стабильным» прогнозом от «Эксперт РА»), а также органов власти», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, по состоянию на 1 октября 2020-го наибольшую долю в активах банка занимают МБК (44% валовых активов), которые представлены требованиями к материнской структуре (около 89%), а также проблемным межбанковским кредитом (около 11%). Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юрлиц на 1 октября 2020-го составляет около 90%, при этом данные кредиты практически полностью покрыты резервами. Прочие активы (около 10% валовых активов на 1 октября 2020-го) представлены отложенным налоговым активом, а также вложениями в непрофильные активы (земли, не используемые в основной деятельности).