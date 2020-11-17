Бюджетное правило в ближайшие годы будет переписано, пишут «Известия» , ссылаясь на экспертов МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Плеханова, Финансового университета и НИУ ВШЭ. Часть экспертов отметила, что в целом правило достаточно эффективно сработало в кризис и позволило сгладить урон от колебаний цен на нефть.

Бюджетное правило должно стабилизировать ожидания относительно фискальной политики и обеспечивать макроэкономическую предсказуемость, но нынешняя конструкция действует уже как минимум в пятой редакции, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Если не менять правило, то объем резервов на горизонте 10 лет будет либо стремиться бесконечно вверх, либо к нулю, поэтому корректировки принципа неизбежны, уверен эксперт.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, горизонт планирования изменился, продолжать копить нет смысла. Бюджетное правило нужно смоделировать с учетом возможных базовых вариантов развития ситуации, тогда оно станет предсказуемым и эффективным, резюмировал он. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что этот кризис особенно ударил по доходам населения и бюджетное правило придется так или иначе смягчать. Цена отсечения — не фундаментальный показатель, а настраиваемый параметр, отметил директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Целесообразно было бы повысить базовую цену нефти до 50 долларов за баррель, уверен он.

Как заявила эксперт РЭУ им. Плеханова Алла Чалова, говорить об отмене или приостановке этого механизма пока преждевременно, но действующий принцип ежегодной индексации цены отсечения на 2% противоречит новой нефтяной реальности, когда черное золото закрепилось на уровне ниже 45 долларов. Это будет вести к накоплению дефицита. Возможны отдельные корректировки бюджетного правила, но радикально его менять смысла пока нет, считает Чалова.

По мнению ректора РЭШ Рубена Ениколопова, вероятность того, что бюджетные принципы будут сильно меняться, достаточно низкая. Во время кризиса правило сработало хорошо: механизм предотвратил панические настроения, бегство инвесторов, отток средств из российских ценных бумаг и госдолга. Тем не менее минимальные изменения, не подрывающие основ правила, вполне возможны.