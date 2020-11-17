С начала пандемии почти 200 крупных американских компаний пополнили ряды так называемых компаний-зомби (тех компаний, чья прибыль меньше, чем расходы на процентные платежи по кредитам), свидетельствуют данные Bloomberg. Общее число таких компаний в индексе Russell 3000 (включает 3 тыс. крупнейших торгуемых американских компаний) достигло 527, а суммарный объем их обязательств по сравнению с концом прошлого года вырос с 378 млрд долларов до 1,36 трлн.



Bloomberg сравнивал операционную прибыль компаний из Russell 3000 и их процентные расходы за 12 месяцев. Агентство отмечает, что даже на пике финансового кризиса конца 2000-х годов долговое бремя «компаний-зомби» достигало лишь 500 млрд долларов.

В числе «компаний-зомби» оказались такие крупные игроки, как авиастроительная компания Boeing, которая в этом году нарастила объем обязательств на 32 млрд долларов, круизная компания Carnival (долг вырос на 14,8 млрд), авиаперевозчик Delta Air Lines (плюс 24,2 млрд), ретейлер Macy's (плюс 1,2 млрд) и нефтегазовая корпорация ExxonMobil (плюс 16,2 млрд).

Как отмечает агентство, не каждая компания, которая стала «зомби», останется такой навсегда — на операционные показатели многих из них серьезно повлиял COVID-19, и их доходы, вероятно, восстановятся после того, как мировая экономика вернется к нормальному состоянию в результате вакцинирования от коронавируса.