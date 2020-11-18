Займы на покупку товаров не должны подменяться более дорогими займами, предупреждает регулятор микрофинансистов.

Создание формальных условий для классификации займов на покупку товаров (POS-займов) как иных займов с более высокой стоимостью является недобросовестной практикой в обход законодательства и может стать причиной нарушения прав заемщика, говорится в информационном письме Банка России микрофинансовым организациям.

Центробанк выявил случаи, когда некоторые МФО вместо займов на покупку товара оформляли заемщикам договоры под залог имущества или на любые цели, ставки по которым значительно выше. POS-заем выдается в магазине на приобретение конкретного товара, однако денег покупатель не получает — они направляются непосредственно продавцу. При этом полная стоимость такого займа обычно значительно ниже, чем по другим видам займов.



«Мы настоятельно рекомендуем участникам микрофинансового рынка воздерживаться от подобных практик, поскольку они не только идут вразрез с законодательством о выдаче POS-займов, но и отрицательно влияют на восприятие людьми рынка микрофинансирования, подрывают доверие к его участникам», — комментирует директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.