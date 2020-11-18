Банк России намерен маркировать инвестиционных советников в верхних списках поисковых систем в целях борьбы с нелегалами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Артем Терехов в рамках конференции НАУФОР «Инвестиционное консультирование: актуальные вопросы индустрии».

«Одна из историй, которую мы сейчас параллельно прорабатываем, — это сотрудничество с нашими интернет-поисковыми системами, чтобы была возможность маркирования в верхних списках поисковых систем официальных инвестиционных советников, которые стали в реестр», — рассказал он.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Кирилл Пронин добавил, что сейчас в реестре Банка России зарегистрированы 92 инвестиционных советника, однако эта цифра будет расти. В то же время много нелегальных инвестсоветников ведут бизнес в сети Интернет.

«В интернет-пространстве существует достаточное количество, так сказать, финансовых консультантов, людей, которые пытаются строить бизнес не вполне легально, но при этом очень хотят зарабатывать на предоставлении финансового консультирования клиентам. Для нас очень важно, чтобы все те, кто пытается консультировать клиентов, работали легально», — подчеркнул Пронин.

Он добавил, что ЦБ намерен вести определенную работу по «дестимулированию» подобных недобросовестных практик. Подобные действия планируется осуществить не только в рамках борьбы с нелегалами, но и для создания более комфортных условий для официально зарегистрированных в реестре ЦБ инвестсоветников, также рассказал Терехов.



Ранее Мосбиржа зафиксировала рекордный прирост числа новых клиентов — в октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю торговой площадки. С начала 2020 года прирост составил более 3,6 млн человек, а в общей сложности количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2020 года превысило 7,5 млн человек.

