Наибольшее количество бонусных карт «Клуба чемпионов» было выдано в Московской и Владимирской областях, а также в Республике Татарстан.

Совместная программа лояльности ПАО «Татнефть» и Банка ЗЕНИТ – запущена в апреле 2019 года. Она позволяет постоянным клиентам АЗС «Татнефть» накапливать бонусы и тратить их на любые товары и услуги на заправках сети по всей России, а также участвовать в акциях и розыгрышах ценных призов. Кроме того, карту «Клуб чемпионов» можно использовать как платежный инструмент и получать за это дополнительные бонусы. Оплата товаров доступна не только на АЗС, но и в любых других магазинах.

«Уже более миллиона человек экономят на топливе и других сопутствующих товарах вместе с картами «Клуб чемпионов». Это действительно значительный рубеж, который свидетельствует о колоссальном интересе к программе со стороны клиентов. Совсем недавно для клиентов стал доступен сервис бесконтактной оплаты. Для этого необходимо добавить карту в виртуальный кошелек (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) своего мобильного телефона и использовать при оплате покупок. До конца этого года мы планируем реализовать виртуальную карту, которая предоставит клиентам современный и удобный сервис, не привязанный к «пластику» - отметил Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.