Банк «Уралсиб» запустил ипотеку с господдержкой по ставке 0,01% на покупку первичного жилья, приобретаемого у ряда застройщиков — партнеров банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Льготная ставка предоставляется на срок до 12 месяцев, конкретный срок определяется совместно застройщиком и клиентом. После окончания льготного периода процентная ставка составит от 5,99% годовых», — говорится в релизе.

В настоящее время заключены договоры о предоставлении льготного периода по сниженной ставке со следующими застройщиками: