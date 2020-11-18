Адвокаты компаний, владеющих акциями банка «Русский Стандарт», заявили в суде, что взыскать 49% акций банка, заложенных по облигационному долгу одной из структур Рустама Тарико, невозможно, передает корреспондент РБК с заседания Арбитражного суда Москвы.

Структура Тарико Russian Standard Ltd после нескольких дефолтов должна владельцам облигаций вместе с процентами 757 млн долларов. По словам адвокатов ответчиков, они нашли сильную правовую позицию, из которой следует, что договор залога по этому долгу недействителен.

Облигации на 451 млн долларов компания Russian Standard Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выпустила в 2015 году, реструктурировав долг одной из компаний банка — Russian Standard Finance. За счет этого принадлежащий Тарико банк «Русский Стандарт» в разгар кризиса исключил риск предъявления к нему требований. Выплаты купона по облигациям RSL были привязаны к прибыли банка, но и после того как банк начал зарабатывать, выплаты не начались. В 2017 году RSL допустила дефолт, в 2018 году — еще один. С 2018 года владельцы облигаций требуют возврата долга и взыскания залога. Теперь эти требования заявлены в суде. В облигации вложились американский фонд Pioneer, Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и другие инвесторы.

Иск к компаниям, владеющим акциями банка, — «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт Инвест» — о взыскании залога подал Citibank . По условиям выпуска облигаций Citibank является трастовым управляющим заложенными акциями, то есть следит за тем, чтобы их стоимость не снижалась в ущерб кредиторам.

В среду, 18 ноября, на предварительном заседании по делу, которое прошло в Арбитражном суде Москвы, адвокаты компаний, владеющих акциями банка, указали, что удовлетворить иск Citibank нельзя. Представитель компании «Русский Стандарт Инвест» Егор Чернышев объяснил, что Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом обязательству. Существуют две группы отношений, пояснил адвокат компании «Русский Стандарт» Сергей Ковалев: в одной из них состоит Citibank, с которым владельцы «Русского Стандарта» заключили договор залога, в другой — облигационеры и эмитент облигаций RSL. Они никак не связаны, утверждает юрист.

«Договор залога противоречит норме закона и является недействительным», — заявил Чернышев. Речь идет о пункте 1 статьи 334 Гражданского кодекса, согласно которой залогодержателем по договору может быть только кредитор по обеспеченному залогом обязательству, уточнил он. По его словам, в момент заключения договора залога ответчик — компания «Русский Стандарт Инвест» — «действовал добросовестно, он нанял ведущую международную юрфирму, которая давала ему советы, и юрфирма не обратила внимание ответчика на такой дефект».

«На момент заключения договора и на протяжении его действия ответчик искренне полагал, что договор является действительным. Ответчик категорически возражал против того, чтобы заявлять такой довод, говоря о том, что это для них (для «Русского Стандарта». — Прим. РБК) сюрприз, они всегда исходили из того, что договор действительный. Но мы им рассказали, что есть сильная чисто правовая позиция, которую не использовать просто нельзя», — объяснил Чернышев.

Он также добавил, что договор залога «прекратился в силу объективных причин из-за истечения пресекательного срока». «В договоре залога нет определенного срока, поэтому пресекательный срок, в течение которого можно предъявить взыскание, составляет один год. Один год с момента дефолта (2017—2018 годы. — Прим. РБК) истек», — заявил Ковалев.

Citibank не представляет облигационеров, продолжил юрист, так как трастовый договор об управлении залогом заключен между британской кредитной организацией, компаниями «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт Инвест» и эмитентом RSL. «Владельцы облигаций не передавали Ситибанку эти облигации в управление, таким образом, получается, что обратившийся за удовлетворением своих требований Ситибанк не имеет нарушенного права», — заключил он.

Член правления компании А1 (сопровождает спор по договору с Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций RSL) Кирилл Бабаев заявил РБК, что «позиция ответчика неожиданно оказалась противоречащей его же предыдущим действиям».

«Тарико и «Русский Стандарт» в ходе реструктуризации долга в 2015 году предложили вместо надежного должника с прямым требованием к банку конструкцию с офшорной компанией и договором залога в пользу Ситибанка», — напомнил он. «Сейчас же они заявили, что созданная ими конструкция недействительна, а залога по кредитам не существует, как и поручительства. Фактически их заявление означает, что они отказываются платить по долгам, а залог — единственное материальное обеспечение кредитов — только фикция», — делает вывод Бабаев.



Адвокат Citibank Александр Хретинин отказался от комментариев. Судья привлекла к участию в споре третье лицо — Russian Standard Ltd, а также назначила рассмотрение спора на 20 января 2021 года.