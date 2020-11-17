Дайджест российских СМИ к утру 18 ноября
📰 В России намерены упростить взаимодействие государства и граждан, разрешив бизнесу и физлицам обращаться в госорганы в том числе с жалобами через сайт госуслуг, пишет «Коммерсант». Это следует из правительственного постановления. С ноября такая опция будет доступна для наиболее массовых в условиях второй волны пандемии обращений в Минздрав, Минпросвещения и ФОМС, а на региональном и муниципальном уровнях уже начатый эксперимент может быть масштабирован на всю страну. Правительству инструмент обеспечит консолидированные и сопоставимые данные об эффективности отдельных ведомств при взаимодействии с гражданами и поможет уточнить направление начатой административной реформы.
📰 Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов, один из главных — риск новых антироссийских санкций со стороны США, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова. Следующий фактор — падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Если в течение недели будут отсутствовать негативные тенденции, рубль будет торговаться в диапазоне 76,9—78,9 в паре с долларом и на уровне 91,2—92,8 в паре с евро, считает эксперт.
📰 Использовать банкротство и добровольную ликвидацию компаний как способы ухода от уплаты налогов и долгов становится все опаснее, пишут «Ведомости», ссылаясь на юристов. Налоговая служба все чаще обжалует такие решения, даже спустя несколько лет. Основанием для отмены ликвидации, как правило, оказываются неполные или некорректные данные в ликвидационном балансе компании. По мнению экспертов, именно стремление привлечь владельцев к субсидиарной ответственности и заставить их заплатить деньги в бюджет является главной целью налоговиков при признании недействительными ликвидаций и банкротств компаний.
📰 Международные портфельные управляющие в последний месяц стали активно тратить накопленный за время пандемии запас наличных средств, пишет «Коммерсант». На фоне успешных тестов сразу нескольких вакцин против COVID-19 уверенность инвесторов в подъеме мировой экономики возросла. В таких условиях они предпочитают не только акции американских компаний, но и активы из развивающихся стран, которые привлекают дешевизной. Участники рынка с осторожностью говорят о перспективах будущих месяцев.
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