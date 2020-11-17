Госдума приняла во втором чтении законопроект о плановом погашении обращающихся ипотечных сертификатов участия и о последующем выведении этого финансового инструмента из оборота. Документ инициирован группой депутатов от фракции «Единая Россия». Законопроект не предусматривает возможности выдачи новых ипотечных сертификатов участия — они будут выдаваться лишь в том случае, если заявка о приобретении ипотечного сертификата участия была включена в реестр ипотечного покрытия до дня вступления документа в силу. Изменения, предусмотренные законопроектом, направлены на обеспечение погашения обращающихся ипотечных сертификатов участия и постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота, говорится в пояснительной записке.

Законопроект также вводит понятие «управляющего ипотечным покрытием» — это организация, имеющая лицензию на управление инвестфондами, ПИФ и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), кредитная организация, зарегистрировавшая условия договора доверительного управления ипотечным покрытием, осуществляющая доверительное управление ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия, под которое они выданы. В ряде случаев эту функцию могут выполнять государственные управляющие компании. Законопроект предусматривает, что раздел имущества, составляющего ипотечное покрытие, и выделение из него доли в натуре не допускаются.

ЦБ наделяется полномочием по ведению реестра зарегистрированных им правил доверительного управления ипотечным покрытием. Регулятор будет вправе отозвать лицензию управляющего ипотечным покрытием в случае несоблюдения требований закона «Об ипотечных ценных бумагах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, признается истекшим срок действия договора доверительного управления ипотечным покрытием в случае, если по прошествии одного года со дня передачи государственной управляющей компании прав и обязанностей по договору его срок не истек, а права и обязанности не были переданы другому управляющему либо коммерческой организации, имеющей лицензию на управление инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ, а также кредитной организации. За управляющим ипотечным покрытием сохраняются требования об обязательном опубликовании правил доверительного управления до начала срока выдачи ипотечных сертификатов участия только в том случае, если выдача ипотечных сертификатов участия осуществляется после дня вступления закона в силу.