ВТБ упростил для предприятий малых форм хозяйствования (МФХ), занятых в растениеводстве, процесс получения краткосрочных кредитов по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ («Программе 1528»). Об этом во вторник сообщили в банке.

Для оформления кредита на срок до одного года по ставке от 1% до 5% годовых на развитие подотраслей растениеводства теперь не требуется представление детального подтверждения ежемесячной выручки. Порядок анализа деятельности клиента адаптирован под бизнес с выраженной сезонностью. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.

Помимо упрощенных требований к документам клиента допускается залог сельскохозяйственных земель, возможна замена части залогового обеспечения поручительством федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства или региональных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Упрощенные требования к пакету документов для МФХ, занятых в растениеводстве, позволят максимально увеличить их финансовую поддержку и обеспечить расходы на сезонно-полевые работы и сбор урожая. Сегодня нашими заемщиками по льготной программе Минсельхоза являются более 600 юридических лиц и предпринимателей. За десять месяцев текущего года кредитный портфель ВТБ по этой программе вырос на 48%», — комментирует заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.



За время действия «Программы 1528» банк подписал соглашений на общую сумму более 380 млрд рублей. Отрасль сельского хозяйства занимает около 20% в кредитном портфеле ВТБ по среднему и малому бизнесу.