Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект о расширении перечня случаев досрочного предоставления земельных участков на Дальнем Востоке по программе «дальневосточного гектара» в собственность гражданам.

Документом предлагается расширить перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность гражданам и установить, что земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком в случае, если этот гражданин заключил с российским банком кредитный договор, предусматривающий предоставление целевых кредитных средств на строительство на таком земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, а также передачу испрашиваемого земельного участка в залог кредитной организации после государственной регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок.

Согласно закону о «дальневосточном гектаре», участки выдаются по общему правилу гражданам в безвозмездное пользование: оформить землю в собственность возможно только через пять лет. При этом банки не берут в качестве залога земельные участки, не находящиеся в собственности. Документ позволит передавать земельный участок в залог наряду с другим принадлежащим гражданину недвижимым имуществом в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору на строительство жилого дома, указывают в правительстве.